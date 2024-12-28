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OPINION

Росія: Уже мертве — не може вмерти знову

Сергій Тихий
28 грудня, 2024 субота
20:00
Погляд

Чому Рашу б'ють, обмежують, перекривають їй кисень, викошують її зомбаків по тисячі в день, а вона все одно встає — і лізе?

Зміст

Чому?! Тому що Раша — зомбак, їй не потрібний кисень. Людські закони життя і смерті тут не працюють. Не може вмерти те, що уже вмерло. А Раша — труп, це доконаний факт.

У мертвого немає майбутнього у світі живих і це — про Рашу.

Світові лідери — економіки, науки, культури — уже не мають з "узкими" справ і не матимуть, допоки на тому місці не відновиться щось живе, а це складно і довго, і ніхто не знає як. Її сьогодення й минуле, історія — це 100 відсотків брехливих міфів та кривавих маніпуляцій.

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Пролий на цю смердючу субстанцію промені реальної історії й вона розтане, мов примара. Та що там, вона не здатна виконувати свої власні декоративні закони, бо якщо зробила б це, то розсипалася б у лічені дні. Тільки лжа, тільки страх, тільки смерть — це все, на чому вона тримається.

І це ніяка не русофобія. Що Україні, світові робити, щоб позбавитися цієї інфернальщини? Це — ключове питання сучасності, на яке досі немає відповіді.

Осиковий кіл, шукаймо осиковий кіл...

Джерело

Про автора. Сергій Тихий, український журналіст, головний редактор Головної редакції оперативної аналітики Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Росія
Війна з Росією
русскій мір
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