Чому?! Тому що Раша — зомбак, їй не потрібний кисень. Людські закони життя і смерті тут не працюють. Не може вмерти те, що уже вмерло. А Раша — труп, це доконаний факт.

У мертвого немає майбутнього у світі живих і це — про Рашу.

Світові лідери — економіки, науки, культури — уже не мають з "узкими" справ і не матимуть, допоки на тому місці не відновиться щось живе, а це складно і довго, і ніхто не знає як. Її сьогодення й минуле, історія — це 100 відсотків брехливих міфів та кривавих маніпуляцій.

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Пролий на цю смердючу субстанцію промені реальної історії й вона розтане, мов примара. Та що там, вона не здатна виконувати свої власні декоративні закони, бо якщо зробила б це, то розсипалася б у лічені дні. Тільки лжа, тільки страх, тільки смерть — це все, на чому вона тримається.

І це ніяка не русофобія. Що Україні, світові робити, щоб позбавитися цієї інфернальщини? Це — ключове питання сучасності, на яке досі немає відповіді.

Осиковий кіл, шукаймо осиковий кіл...

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Про автора. Сергій Тихий, український журналіст, головний редактор Головної редакції оперативної аналітики Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"

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