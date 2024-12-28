ООН може повторити долю Ліги Націй, - нардеп Мережко

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Якщо йдеться про російську агресію проти України, то в ООН просто не впорались зі своїм основним завданням. Це питання потрібно вирішувати комплексно та системно. Вже десятки років обговорюється питання реформування ООН. Можливо для цього вже настав час. Бо якщо ООН не виконує свої головні функції, то цю організацію потрібно змінювати. Ми опинились у ситуації, коли країна-агресор використовує Раду безпеки ООН для своїх інтересів. Світу потрібна нова й ефективна міжнародна організація для підтримки світової безпеки", - пояснив Мережко.

Нардеп зауважив, що дуже важливо юридично усунути Росії з Ради безпеки ООН. Оскільки, РФ незаконно зайняла місце СРСР в Раді безпеки.

"Фактично, в тій ситуації, яка склалась ООН може повторити долю Ліги Націй. В результаті агресивної війни Росії проти України може виникнути нова система міжнародної безпеки. Все це стане можливим тільки внаслідок військової капітуляції Росії. Оскільки, дуже важливо усунути юридично Росію з ООН. Росія протиправно захопила місце СРСР в Раді безпеки ООН. Виключити Росію з ООН неможливо, а усунути з Ради безпеки цілком можливо", - додав він.