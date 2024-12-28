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На фронті від початку доби зафіксували 82 боєзіткнення: Сили оборони відбили 25 атак на Покровському напрямку

Юлія Лаврук
28 грудня, 2024 субота
16:13
Війна з Росією війна з РФ, ЗСУ

Від початку доби 28 грудня на фронті відбулось 82 бойових зіткнення. На Покровському напрямку росіяни 33 рази атакували Сили оборони

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів 28 грудня постраждали, зокрема, громади населених пунктів Петрушівка, Шалигине, Нова Гута та Біла Береза Сумської області.  

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська. Наразі триває бій.

На Куп'янському напрямку російські окупанти один раз атакували Сили оборони в районі Глушківки, боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу Греківки, Першотравневого, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки. Сім боїв ще тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають сім ворожих атак в напрямку Ступочок та Часового Яру. П'ять атак вже завершились без успіху для окупантів.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 33 спроби потіснити українських воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника. Вісім боєзіткнень ще тривають. 

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 13 разів поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось дев'ять ворожих атак неподалік населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка. Чотири бої ще тривають.

На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупаційні війська активних дій не здійснювали.

В Курській області українські захисники відбивають п'ять атак противника.

На решті напрямків – без особливих змін, додали в Генштабі.

  • Протягом доби 27 грудня на російсько-українському фронті відбулося 162 бойових зіткнення. Окупанти 52 рази атакували Сили оборони на Покровському напрямку, ще 20 штурмів здійснили під Лиманом.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
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