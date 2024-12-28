Після 1 січня Ломаченко прийме остаточне рішення щодо майбутнього, - промоутер

Про це повідомляє Sky Sports.

"Вони сказали мені, що він повертається в Україну, тому що йому потрібно бути зі своїми дітьми, які вчаться в школі, а надворі бомбардування, і він відчував, що в той момент був не в змозі говорити про майбутній бій. Але він пообіцяв, що після першого січня прийме рішення. Отже, яким воно буде? Я вважаю, що це правда, що він не знав на той момент, яке рішення прийме. Я не хочу йому заважати, не хочу його квапити. Він був чудовим", - сказав Боб Арум.

За словами промоутера, йому здається, що він і Василь Ломаченко вже зробили фото на прощання.

"Пам’ятаю, як біля ресторану сфотографувався з ним і його батьком, і це було майже як фото на прощання. Можливо, саме так і є", – сказав Арум.

Карʼєра Василя Ломаченка

Останній бій боксер провів у травні 2024 року. Василь Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа в чемпіонському бою за пояс чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Загалом Ломаченко провів 21 бій на професійному рівні. Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях здобув 18 перемог (12 нокаутом).

Боксер також двічі вигравав Олімпіаду.