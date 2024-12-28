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Після 1 січня Ломаченко прийме остаточне рішення щодо майбутнього, - промоутер

Влад Дідусь
28 грудня, 2024 субота
22:55
Спорт Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)

Голова Top Rank Боб Арум відповів на запитання щодо майбутнього карʼєри боксера Василя Ломаченка

Зміст

Про це повідомляє Sky Sports.

"Вони сказали мені, що він повертається в Україну, тому що йому потрібно бути зі своїми дітьми, які вчаться в школі, а надворі бомбардування, і він відчував, що в той момент був не в змозі говорити про майбутній бій. Але він пообіцяв, що після першого січня прийме рішення. Отже, яким воно буде? Я вважаю, що це правда, що він не знав на той момент, яке рішення прийме. Я не хочу йому заважати, не хочу його квапити. Він був чудовим", - сказав Боб Арум.

За словами промоутера, йому здається, що він і Василь Ломаченко вже зробили фото на прощання.

"Пам’ятаю, як біля ресторану сфотографувався з ним і його батьком, і це було майже як фото на прощання. Можливо, саме так і є", – сказав Арум.

Карʼєра Василя Ломаченка

Останній бій боксер провів у травні 2024 року. Василь Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа в чемпіонському бою за пояс чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Загалом Ломаченко провів 21 бій на професійному рівні. Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях здобув 18 перемог (12 нокаутом). 

Боксер також двічі вигравав Олімпіаду.

Теги:
Новини
Бокс
Василь Ломаченко
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