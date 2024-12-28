Після 1 січня Ломаченко прийме остаточне рішення щодо майбутнього, - промоутер
Голова Top Rank Боб Арум відповів на запитання щодо майбутнього карʼєри боксера Василя Ломаченка
Про це повідомляє Sky Sports.
"Вони сказали мені, що він повертається в Україну, тому що йому потрібно бути зі своїми дітьми, які вчаться в школі, а надворі бомбардування, і він відчував, що в той момент був не в змозі говорити про майбутній бій. Але він пообіцяв, що після першого січня прийме рішення. Отже, яким воно буде? Я вважаю, що це правда, що він не знав на той момент, яке рішення прийме. Я не хочу йому заважати, не хочу його квапити. Він був чудовим", - сказав Боб Арум.
За словами промоутера, йому здається, що він і Василь Ломаченко вже зробили фото на прощання.
"Пам’ятаю, як біля ресторану сфотографувався з ним і його батьком, і це було майже як фото на прощання. Можливо, саме так і є", – сказав Арум.
Карʼєра Василя Ломаченка
Останній бій боксер провів у травні 2024 року. Василь Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа в чемпіонському бою за пояс чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Загалом Ломаченко провів 21 бій на професійному рівні. Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях здобув 18 перемог (12 нокаутом).
Боксер також двічі вигравав Олімпіаду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе