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Ексклюзив

Уряд національної єдності - це ширма, він мало що реально змінить, - політик Рибачук

Ірена Моляр
28 грудня, 2024 субота
18:10
Суспільство Олег Рибачук

Політик Олег Рибачук, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив сумнів, що при появі в Україні уряду національної єдності зникнуть проблеми з корупцією чи професійністю, адже нашій державі потрібен довший шлях на подолання таких викликів

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це дуже нагадує мені ситуацію, до якої були готові політичні сили під час Євромайдану. Там же ж з Януковичем теж провели відповідну роботу. Стояв Майдан, який був оточений озброєними до зубів поліцейськими, і лідери нашої тодішньої опозиції досягнули домовленості з Януковичем. Декілька міністрів мені говорили про уряд національної єдності, на чолі якого стоять прізвища українських опозиціонерів. Янукович обіцяв, що він відправить уряд у відставку. У мене на цю комбінацію національної єдності асоціація йде туди, тому що там було зрозуміло, що Янукович після цього виграв би ще раз вибори - начебто суспільству кістку дали, люди звільнені", - прокоментував політик.

На його думку, в наших умовах, при якості нашої опозиції, коли серед опозиції рівно, як і серед влади (адже вони міняються), ми знаходимо таких же, м'яко кажучи, морально нестійких осіб при відсутності ідеологічних партій та їхньої відповідальності перед виборцями.

"Уряд національної єдності - це ширма, він мало що реально змінить, але дасть можливість, зокрема, Заходу сказати, що в Україні відбулися зміни. Я не думаю, що при появі уряду національної єдності у нас зникнуть проблеми з корупцією чи професійністю, а не з лояльністю до влади, і що ми просто станемо зовсім іншими. Нам треба довший шлях для всього пройти. Як мінімум зараз, нам треба не допустити, щоб відбулися зміни у виборчому законі, тому що є голоси серед керівництва "Слуг Народу", щоб повернути змішану систему, яка дозволяє через мажоритарників будь-якому президенту контролювати парламент. Адже уряди національної єдності працюють там, де є дуже відповідальні політичні сили, які не йдуть зрадити свого виборця. А ми впевнені, що у нас є ті політичні сили, які ніколи не зрадять своїх виборців? Я думаю, ні", - резюмував Олег Рибачук.

 

 

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Теги:
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Новини
Україна
політика
Віктор Янукович
корупція в Україні
євромайдан
Війна з Росією
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