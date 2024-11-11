За час незалежності з України вивели за кордон понад $100 млрд, - АРМА
Голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума заявила, що за 30 років незалежності з України вивели за кордон понад $100 млрд
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми проаналізували, що станом на сьогодні можемо говорити про цифри більше 100 млрд доларів США (як динамічну цифру), які перебувають за кордоном", - заявила посадовиця.
За її словами, для повернення таких активів, агентство у липні 2023 року розробило та затвердило порядок реалізації арештованих активів за кордоном.
Водночас АРМА не може в такому випадку обирати покупця самостійно, а зобов’язане створити конкурсну комісію за участю представників Мінекономіки та Мін'юсту, які оберуть організатора торгів за вісьмома критеріями.
Також Дума пояснила, що враховується досвід продажу подібних активів - для яхт це може бути світовий аукціонний дім, для нерухомості - агенція нерухомості, для творів мистецтва - спеціалізовані майданчики.
- Наприкінці вересня прокурор САП скерував до суду справу про привласнення електроенергії Укренерго та легалізації коштів, отриманих за неї. Збитки становлять 716 млн грн.
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