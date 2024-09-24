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Завдали 716 млн грн збитків: справу про привласнення електроенергії Укренерго передано в суд

Дар'я Куркіна
24 вересня, 2024 вiвторок
19:21
Кримінал

Прокурор САП скерував до суду справу про привласнення електроенергії Укренерго та легалізації коштів, отриманих за неї. Збитки становлять 716 млн грн

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Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"24 вересня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно організатора злочину, колишнього директора департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго", голови правління комерційного банку та директора приватної компанії, причетних до реалізації злочинної схеми з заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів", - йдеться в матеріалі.

Досудове розслідування встановило: на початку повномасштабної війни приватне підприємство припинило розраховуватися за отриману електроенергію від Укренерго та перестало закуповувати її на інших сегментах в різних учасників ринку. Зазначено, що ця компанія з 2019 року працювала на ринку електроенергії.

Через раптовий дефіцит електроенергії у вигляді негативного небалансу спричинив потребу компенсувати її обсяг за рахунок відбирання значно дорожчої електричної енергії в Укренерго. Водночас розраховуватися за це фігуранти не мали наміру.

"У свою чергу, і гарант оплати, яким виступив один із комерційних банків, утворену перед Укренерго суму заборгованості не відшкодував і не міг цього зробити через грубі порушення Голови правління банку під час видачі банківської гарантії в сумі 1,85 млрд грн", - пояснили в САП.

Енергію, яку потім отримало приватне підприємство, згодом перепродали реальним учасникам ринку, однак за нижчими цінами, ніж в Укренерго. Водночас кошти, які фігуранти отримали внаслідок своєї схеми, легалізували через перерахування між пов’язаними юридичним особами та виведення їх частини на рахунки до іноземних банківських установ.

Укренерго після того, як не отримало кошти за реалізацію енергії, звернулося до банка-гаранту, але товариство отримало відмову в погашенні заборгованості.

"Своєчасне реагування антикорупційних органів забезпечило арешт 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній", - акцентують у повідомленні.

Також наразі заблоковані кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії за кордоном.

"11.01.2024 повідомлено про підозру: особі, яку слідство вважає організатором злочину – за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України; колишньому директору департаменту Укренерго – ч. 2 ст. 364 КК України; голові правління комерційного банку – ст. 364-1 КК України; директору приватної компанії – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України", - резюмували в САП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 11 січня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему привласнення електричної енергії Укренерго та легалізації коштів, отриманих за неї. Збитки становлять 716 млн грн.
Теги:
Україна
Енергія
Економіка
Енергетика
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