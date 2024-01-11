На 716 млн грн збитків: НАБУ і САП викрили схему привласнення електроенергії Укренерго

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що в березні 2022 року один з найбільших в Україні трейдерів на той час ТОВ "Юнайтед Енерджі" закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. Незважаючи на її заборгованість перед товариством керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупиняв продаж. Водночас один із комерційних банків виступив гарантом оплати, коли рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно, що порушує процедуру.

У НАБУ розповіли, електроенергію потім продавали реальним учасникам ринку. Отримані кошти організатор схеми, який є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів ПриватБанку, вивів на рахунки підконтрольної закордонної компанії.

"Гроші за поставлену електроенергію Укренерго не отримало. Коли ж товариство звернулося до банка-гаранта, аби погасити заборгованість, йому відмовили", - йдеться у повідомленні.

Підозру повідомили організатору схеми, директору департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго", голові правління комерційного банку та директору приватної компанії.

Зазначено, що на кошти у сумі понад 700 млн грн, що знаходяться на рахунках залучених до схеми компаній, накладено арешт.