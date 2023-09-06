Справу екскерівників ПриватБанку про розкрадання перед націоналізацією передали до суду

Про це інформує Спеціальна антикорупційна прокуратура.

"6 вересня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк", його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів указаного банку", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що у грудні 2016 року, за день до визнання ПАТ КБ "ПриватБанк" неплатоспроможним, підозрювані на підставі фальшивих документів виплатили близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних компаній.

Як повідомляють правоохоронці, учасники схеми розкрадання розділили кошти на дві частини й переказали їх на рахунки двох компаній, які були пов’язані з ними. Потім вони вивели ці кошти за кордон, щоб відмити їх.

Крім того, зловмисники перед націоналізацією банку, ймовірно, списали понад 8,2 млрд грн зобов’язань іноземних компаній перед AS Privatbank (Латвія) коштом ПриватБанку, які були на кореспондентських рахунках. Для того, щоб уникнути стягнення коштів на користь ПриватБанку та приховати злочин, вони незаконно змінили боржника на компанію, яка контролювалася банком.

Особи притягнуто до відповідальності за такі злочини:

колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет - за фальсифікацію документів, зловживання службовим становищем, яке завдало особливо великої шкоди державі, та за фальсифікацію документів;

експерший заступник голови правління Володимир Яценко - за зловживання службовим становищем, яке завдало особливо великої шкоди державі, та за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом;

колишній заступник голови правління - за сприяння зловживанню службовим становищем, яке завдало особливо великої шкоди державі;

ексначальник департаменту фінансового менеджменту ПриватБанку та ексначальник департаменту операційного напрямку - за зловживання службовим становищем, яке завдало особливо великої шкоди державі, та за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом;

колишній начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій ПриватБанку - за привласнення, заволодіння в особливо великих розмірах грошей організованою групою шляхом зловживання службовим становищем.

Їм загрожує до 12 років за ґратами, з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років, з конфіскацією майна.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про кримінальні справи щодо керівників ПриватБанку

Після того як 18 грудня 2016 року ПриватБанк рішенням НБУ було віднесено до неплатоспроможних, банк було виведено з ринку із застосуванням законної процедури bail-in: обмін вкладів пов’язаних з банком осіб на акції банку, які надалі були викуплені Міністерством фінансів за 1 грн задля порятунку банку та відновлення його платоспроможності. Задля збереження фінансової стабільності, держава докапіталізувала банк на 155 млрд грн.

22 грудня 2021 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про заочний арешт колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

У липні 2021 року апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета.

29 березня 2021 року НАБУ оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета.

Дубілет заявив, що правоохоронні органи мають відомості про його місце перебування.

15 березня 2021 року НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.

22 лютого 2021 року ексголові правління ПриватБанку Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

15 липня 2022 року колишнім керівникам ПриватБанку оголосили підозри у розтраті 85,2 млн грн: голові правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександру Дубілету; першому заступнику голови правління Володимиру Яценку; керівниці департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ "ПриватБанк"; керівниці департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ "ПриватБанк".

26 липня тогоріч Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив законність націоналізації ПриватБанку.

30 серпня 2022 року Господарський суд Києва розгляне справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського та пов’язаної компанії Triantal Investments до державного ПриватБанку та 7 відповідачів щодо визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним від 2016 року та повернення йому акцій.