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Сили оборони за добу ліквідували 1730 російських окупантів
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1730 окупантів, а також низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 785 930 (+1730) осіб,
- танків ‒ 9656 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 981 (+11) од,
- артилерійських систем – 21 450 (+42) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 038 (+25),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 410 (+82) од,
- спеціальна техніка ‒ 3670 (+2) од.
Дані уточнюються.
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