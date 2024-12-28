"Ключовим пріоритетом є ретельне розслідування": Зеленський обговорив з президентом Азербайджану авіакатастрофу під Актау
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим авіакатастрофу Azerbaijani Airlines під Актау. Лідери домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом
Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
Під час розмови Зеленський висловив співчуття Алієву та азербайджанському народові у зв'язку з катастрофою рейсу J2-8243 Azerbaijani Airlines.
Президент України наголосив, що наразі ключовим пріоритетом є ретельне розслідування, яке "дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді".
"Росія має надати чіткі пояснення та припинити поширювати дезінформацію. На фото й відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм'ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО", – зазначив Зеленський.
Він також додав, що Україна підтримає Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами. До того ж країни домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.
Зазначимо, що сьогодні Ільхам Алієв також провів телефонну розмову з очільником Кремля, під час якої Путін перепросив у нього за те, що "катастрофа літака AZAL сталась у повітряному просторі РФ".
Авіакатастрофа в Казахстані
Уранці 25 грудня в казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля – повітря".
Azerbaijani Airlines та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.
Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня заявив, що США виявили ознаки того, що літак Azerbaijani Airlines могла збити російська система ППО.
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