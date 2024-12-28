Путін перепросив у президента Азербайджану за те, що катастрофа літака AZAL сталась у повітряному просторі РФ

Про це пише РИА Новости.

Під час розмови Путін висловив свої вибачення у зв'язку з тим, що авіакатастрофа стався в повітряному просторі Росії. Водночас лідер РФ не прокоментував версію, що літак Azerbaijani Airlines ймовірно був збитий російською ППО.

У розмові також зазначили, що азербайджанський літак "неодноразово намагався зайти на посадку в аеропорт міста Грозний", проте в цей час Грозний, Моздок і Владикавказ нібито атакували українські безпілотники, й "російські засоби ППО відбивали ці напади".

Авіакатастрофа в Казахстані

Уранці 25 грудня в казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля – повітря".

Azerbaijani Airlines та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.

Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня заявив, що США виявили ознаки того, що літак Azerbaijani Airlines могла збити російська система ППО.