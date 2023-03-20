Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"Продовжуючи зазнавати величезних втрат, російські загарбники облаштовують все більше своїх шпиталів вздовж лінії зіткнення. Так, в населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, в будівлі місцевої лікарні розташовано один з таких закладів окупантів", - пишуть військові.

Повідомляється, що за минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених російських військових.

Також у селі Високе Запорізької області в будівлі місцевої школи рашисти облаштували клініку. 19 березня було завезли також "велику кількість важкопоранених". У Генштабі кількість не уточнюють, але наголошують, що противник використав 4 медичні вантажівки на базі КамАЗу.

Крім того, авіація ЗСУ за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і техніки ворога.

Армія РФ завдала 4 ракетних і 13 авіаударів по території України

Країна-спонсор тероризму протягом доби завдала 4 ракетних і 13 авіаударів, а також здійснила 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по мирних населених пунктах України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Протягом доби армія Росії здійснила обстріли районів населених пунктів Середина-Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівка, Кіндратівка, Волфине, Олександрівка та Попівка Сумської області; Кам’янська Слобода та Хрінівка Чернігівської області, а також Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка та Красне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках артилерійських обстрілів зазнали Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Невське, Піщане, Білогорівка та Діброва на Луганщині, а також Спірне, Торське та Новоселівка Донецької області. Противник вів марні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут, тривають постійні позиційні бої. Водночас ЗСУ відбили атаки ворога у районах Богданівки та Іванівського. Російських обстрілів зазнали Міньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатний наступ у напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка та Сєверне. Обстрілів армії РФ зазнали Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Рашисти гатили поблизу населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Времівка, Новопіль і Новосілка - Донецької, а також Дудчани, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка, Благовіщенське, Дніпровське, Білозерка та Берегове на Херсонщині.

Військові наголошують, що рівень ракетної загрози залишається високим по всій території України.