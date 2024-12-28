У Грузії триває масштабна акція протесту "Ланцюг єдності"

Про це інформує Эхо Кавказа.

Цей "ланцюг" охоплює всі великі міста країни, але найбільший зібрався в Тбілісі, де учасники з’єднали праву і ліву набережні та сім мостів столиці: Метехський, Міст Миру, Бараташвілі, Саарбрюкенський, Галактіона Табідзе, цариці Тамар і Вахушті Багратіоні. Через акцію частково паралізовано автомобільний рух.

У протестах беруть участь всі основні опозиційні партії, студенти, представники неурядових організацій, бізнесмени та діячі культури.

Серед учасників акції – президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, а також депутати Європарламенту Міхал Ваврикєвіч з Польщі та Дайнюс Жалімас з Литви, які приїхали до столиці.

Грузинські емігранти також приєдналися до акцій протесту, організувавши акції в 40 містах Європи та США.

Президентські вибори в Грузії

У суботу, 14 грудня, у парламенті Грузії відбулися вибори президента. У результаті виборча колегія обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі. Водночас чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнають легітимність цих виборів.

Зазначимо, що вперше в історії Грузії президента обирав не народ, а виборча колегія. Єдиним кандидатом на пост президента був ветеран футболу та член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії", Михаїл Кавелашвілі. Його кандидатуру висунув голова "Грузинської мрії" мільярдер Бідзіна Іванішвілі.

Після оголошення результатів виборів Саломе Зурабішвілі звернулася до мітингувальників, серед яких були матері затриманих поліцією, і висловила свою вдячність за відмову визнати легітимність виборів.

На тлі обрання президентом Грузії кандидата від "Грузинської мрії" Міхеїла Кавелашвілі чотири найбільші опозиційні сили країни закликали ЄС вжити термінових дій для підтримки грузинського народу