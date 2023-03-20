США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн
Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про рішення надати Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме озброєння та обладнання на 350 млн доларів
Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.
Пакет допомоги включає:
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси калібру 25 мм;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- 81-мм і 60-мм мінометні системи та міномети;
- комплекси протитанкової зброї АТ-4;
- гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;
- підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
- обладнання для розмінування;
- важкі паливні танкери;
- тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;
- річкові патрульні катери;
- тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- запчастини та інше польове обладнання.
У США запевнили, що разом із партнерами продовжать підтримувати Україну.
- Раніше представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі казав, що США найближчими днями можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.28
Купівля 38.28Продаж 39.06
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе