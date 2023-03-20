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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн

20 березня, 2023 понедiлок
17:51
Світ США та Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про рішення надати Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме озброєння та обладнання на 350 млн доларів

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Пакет допомоги включає:

  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • боєприпаси калібру 25 мм;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • 81-мм і 60-мм мінометні системи та міномети;
  • комплекси протитанкової зброї АТ-4;
  • гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;
  • підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • важкі паливні танкери;
  • тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри; 
  • річкові патрульні катери; 
  • тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів; 
  • запчастини та інше польове обладнання.

У США запевнили, що разом із партнерами продовжать підтримувати Україну.

Новини
війна з Росією
США
зброя для України
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