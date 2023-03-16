США найближчими днями можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
Уже найближчими днями Сполучені Штати Америки можуть оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги
Про це заявив представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Голос Америки".
Подробиць нового пакету наразі не назвали, як і точних термінів його оголошення.
- Сьогодні, 16 березня, про надання допомоги Україні оголосила Литва. Чергову партію допомоги Україні надала Німеччина. Уряд Швеції вирішив, що передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer. А міністр оборони Франції зазначив, що колісні танки AMX-10 RC, обіцяні в січні, прибули до України: частина з них уже на лінії фронту
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