Про це очільник Міноборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у Твіттері.

"Новий пакет військової підтримки Литви для України включає боєприпаси калібру 155 мм, транспортні засоби та військові пайки", – написав він.

За його словами, загальна вартість військової підтримки, яку Литва надає Україні, незабаром досягне 450 мільйонів євро.