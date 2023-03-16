Боєприпаси, транспортні засоби та сухпайки: Литва оголосила новий пакет допомоги Україні
Литва в рамках нового пакету військової підтримки України передасть, зокрема, боєприпаси калібру 155 мм, а також транспортні засоби та військові пайки
Про це очільник Міноборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у Твіттері.
"Новий пакет військової підтримки Литви для України включає боєприпаси калібру 155 мм, транспортні засоби та військові пайки", – написав він.
За його словами, загальна вартість військової підтримки, яку Литва надає Україні, незабаром досягне 450 мільйонів євро.
- Нагадаємо, на початку тижня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас під час зустрічі з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, який прибув до Литви, повідомив про підготовку нового пакету допомоги для України.
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