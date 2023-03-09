Про це інформує Delfi.

"Ми повинні зробити свій внесок у зусилля міжнародної коаліції та терміново забезпечити Україну необхідними боєприпасами. Ми повинні прискорити доставлення зброї та боєприпасів в Україну і виділити додаткові кошти на закупівлю 155-мм боєприпасів. Розмір замовлення має відповідати потребам України. Додаткові кошти ми повинні виділити ще у 2023 році", – заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Важливість доставлення нових боєприпасів в Україну підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков, який теж був на зустрічі – це одна з найважливіших потреб на фронті.

Повідомляється, що міністри домовилися про три найважливіші цілі закупівлі боєприпасів: якнайшвидше надати Україні необхідну підтримку, відновити військові запаси країн-членів Європейського Союзу, які нині скорочуються через підтримку нашої країни, а також сприяти європейській оборонній промисловості.

За оцінками, 15 промислових компаній, які працюють в 11 державах-членах ЄС, виробляють боєприпаси необхідного калібру та можуть бути частиною цих зусиль.