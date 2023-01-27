Литва передасть українським прикордонникам протидронне обладнання, генератори й теплий одяг, - ЗМІ
Литовська Служба охорони державного кордону відправила в Україну обладнання для блокування дронів, електрогенератори, комплекти теплого одягу та безконтактні термометри
Про це повідомляє портал Delfi.
Зазначається, що Литва передасть Україні три мікроавтобуси з п'ятьма системами SkyWiper (EDM4S) для блокування дронів (разом із комплектувальними). Крім того, наша держава отримає від країни-союзниці три бензинові електрогенератори RS 7541 PAE у повній комплектації та 2345 предметів форми одягу прикордонної служби - комплектів теплої спідньої білизни.
Разом з тим до України надійдуть 864 безконтактних термометри KI-8271 для вимірювання температури тіла. Партію допомоги укомплектовано згідно з поданим українськими прикордонниками списком необхідних предметів.
Відомо, що литовські прикордонники передадуть цей вантаж Державній прикордонній службі України на кордоні Польщі та нашої держави 29 січня.
- 12 січня Литва пообіцяла передати Україні озброєння для боротьби з ворожими дронами. Вільнюс планує нарощувати потужності з виготовлення даного виду озброєння
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