Про це повідомляє портал Delfi.

Зазначається, що Литва передасть Україні три мікроавтобуси з п'ятьма системами SkyWiper (EDM4S) для блокування дронів (разом із комплектувальними). Крім того, наша держава отримає від країни-союзниці три бензинові електрогенератори RS 7541 PAE у повній комплектації та 2345 предметів форми одягу прикордонної служби - комплектів теплої спідньої білизни.

Разом з тим до України надійдуть 864 безконтактних термометри KI-8271 для вимірювання температури тіла. Партію допомоги укомплектовано згідно з поданим українськими прикордонниками списком необхідних предметів.

Відомо, що литовські прикордонники передадуть цей вантаж Державній прикордонній службі України на кордоні Польщі та нашої держави 29 січня.

12 січня Литва пообіцяла передати Україні озброєння для боротьби з ворожими дронами. Вільнюс планує нарощувати потужності з виготовлення даного виду озброєння

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