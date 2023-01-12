Литва передасть Україні озброєння для боротьби з ворожими дронами
Україна отримає від Литви обладнання для боротьби з російськими дронами. Вільнюс планує нарощувати потужності з виготовлення даного виду озброєння
Про це повідомив президент Литви Ґітанас Науседа, передає LRT.
Нагадаємо, що 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч із лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою.
За словами литовського лідера, на цій зустрічі йшлося про три групи питань: військова допомога Україні, економічна та гуманітарна допомога та євроатлантична інтеграція України.
"По-перше, ми, безумовно, можемо радіти, що зенітні установки Л-70 і необхідні боєприпаси незабаром дістануться України. Це та безперервна допомога, яку Литва надає Україні. І я не сумніваюся, що цього року ми зможемо надати низку протидронів, які цінують українські воїни і які досягають значних результатів на полі бою", – сказав Науседа.
При цьому він зазначив, що можливості Литви для виробництва озброєння для протидії дронам наразі досить обмежені, але країна планує нарощувати потужності.
- Президент Польщі Анджей Дуда у Львові повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції. Науседа теж сказав, що Литва передасть озброєння, але не уточнив, яке.
- Литва отримала з фондів ЄС додаткові 10 мільйонів євро і готова в разі необхідності прийняти, розмістити та інтегрувати біженців з України.
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