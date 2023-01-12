Литва залучила додаткові 10 млн євро на розміщення українських біженців
Литва отримала з фондів ЄС додаткові 10 мільйонів євро і готова в разі необхідності прийняти, розмістити та інтегрувати біженців з України
Про це LRT повідомили в Міністерстві соціального захисту Литви.
"Єврокомісія виділила країні 10 млн євро, завдяки чому можливості Литви з прийому біженців зросли", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що частину коштів спрямують на подолання стресу через вимушену міграцію, на боротьбу за права жінок і на просування підприємництва.
Також буде виділено кошти на запобігання нелегальному працевлаштуванню, торгівлі людьми та залежності від психотропних речовин. Певні інвестиції виділять і на підготовку до зростання міграційного потоку.
"Муніципальні адміністрації, які співпрацюють з Центром прийому біженців і створюють місця тимчасового розміщення, матимуть право на додаткове фінансування для підключення цих об'єктів до мереж та на інші витрати", - зазначає видання.
- У грудні 2022 року стало відомо, що к непрацюючих школах Литви готують 5 тисяч місць для біженців з України.
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