Про це LRT повідомили в Міністерстві соціального захисту Литви.

"Єврокомісія виділила країні 10 млн євро, завдяки чому можливості Литви з прийому біженців зросли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частину коштів спрямують на подолання стресу через вимушену міграцію, на боротьбу за права жінок і на просування підприємництва.

Також буде виділено кошти на запобігання нелегальному працевлаштуванню, торгівлі людьми та залежності від психотропних речовин. Певні інвестиції виділять і на підготовку до зростання міграційного потоку.

"Муніципальні адміністрації, які співпрацюють з Центром прийому біженців і створюють місця тимчасового розміщення, матимуть право на додаткове фінансування для підключення цих об'єктів до мереж та на інші витрати", - зазначає видання.

У грудні 2022 року стало відомо, що к непрацюючих школах Литви готують 5 тисяч місць для біженців з України.

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