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У непрацюючих школах Литви готують 5 тисяч місць для біженців з України

4 грудня, 2022 неділя
16:26
Суспільство

У десяти колишніх школах Литви готують місця для проживання біженців з України. Розраховують, що готові прийняти до п’яти тисяч українців

Про це повідомляє видання lrt.lt.

Як повідомив віце-міністр соціального захисту та праці Мартін Шюркаус, місця для біженців передбачають у десяти будівлях, у яких можуть розміститися близько 5 тисяч осіб. Ще 1000 місць є в гуртожитках ПТУ та муніципальному житловому фонді.

"Ми намагаємося використовувати різні кошти підтримки, отримали ліжка, матраци, постільну білизну від Європейської комісії.  Але для муніципалітетів усі комунальні витрати, які будуть пов’язані з проживанням, будуть покриті. Ці кошти виділить міністерство", - сказав М.Шюркаус.

Представники муніципалітетів кажуть, що знайти порожні, придатні для проживання будинки непросто.

Меблі, постільна білизна, інші предмети першої необхідності, які можуть знадобитися біженцям, закуповуються спільно пунктом прийому біженців. Їх також дарують люди.

Прогнозують, що з настанням зими до Литви може прибути більше біженців, але представники міграційного департаменту кажуть, що напливу немає. За день прибуває до сотні людей з України. У перші тижні війни до Литви прибувало понад 1800 українців на добу.

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