Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000
Литва надала Україні дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 разом із боєприпасами
Про це повідомив очільник міністерства оборони Литви Арвідас Анусаускас у твіттері.
"Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами", - написав він.
Відомо, що Збройні Сили України використовують САУ PzH 2000 вже понад місяць — перші артустановки наші військові отримали наприкінці червня цього року. На кінець липня ЗСУ мали у своєму активі щонайменше 15 одиниць PzH 2000 - 10 з них Україні передала Німеччина, ще п’ять - Нідерланди.
Довідка
PzH 2000 може похвалитися й високою швидкострільністю - ця артилерійська установка здатна "пригощати" ворога 10-12 пострілами за хвилину, крім того, має опцію стрільби "чергою", коли перші три снаряди випускаються за дев’ять секунд. Водночас висока точність PzH 2000 забезпечується сучасною цифровою системою керування вогнем з балістичним радаром.
- 13 жовтня стало відомо, що Литва надасть Україні міномети, безпілотники й зимовий одяг. Також наступного дня Литва відправила в Україну відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе