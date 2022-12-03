Про це повідомив очільник міністерства оборони Литви Арвідас Анусаускас у твіттері.

"Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами", - написав він.

Відомо, що Збройні Сили України використовують САУ PzH 2000 вже понад місяць — перші артустановки наші військові отримали наприкінці червня цього року. На кінець липня ЗСУ мали у своєму активі щонайменше 15 одиниць PzH 2000 - 10 з них Україні передала Німеччина, ще п’ять - Нідерланди.

Довідка

PzH 2000 може похвалитися й високою швидкострільністю - ця артилерійська установка здатна "пригощати" ворога 10-12 пострілами за хвилину, крім того, має опцію стрільби "чергою", коли перші три снаряди випускаються за дев’ять секунд. Водночас висока точність PzH 2000 забезпечується сучасною цифровою системою керування вогнем з балістичним радаром.

13 жовтня стало відомо, що Литва надасть Україні міномети, безпілотники й зимовий одяг. Також наступного дня Литва відправила в Україну відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

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