Литва передасть Україні зимовий одяг для ЗСУ на 2 млн євро
Міністерство оборони Литви передасть українським військовим близько 25 тисяч комплектів зимового одягу на загальну суму 2 млн євро
Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства Литви.
Міноборони Литви закупить теплий одяг та білизну у трьох литовських виробників. Один із них, Audimas Supply, вирішив додатково передати українським армійцям тисячу флісових светрів безкоштовно.
"Ми дякуємо литовському бізнесу за солідарність із країною, яка захищається від агресії окупантів і бореться за свою свободу. Разом з Україною в цей важкий час усі люди доброї волі в Литві, навіть невелика допомога може бути життєво важливою", – зазначив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
- Литва вже допомогла Україні приблизно на 700 млн євро.
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