Литва передасть Україні зимовий одяг для ЗСУ на 2 млн євро

Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства Литви.

Міноборони Литви закупить теплий одяг та білизну у трьох литовських виробників. Один із них, Audimas Supply, вирішив додатково передати українським армійцям тисячу флісових светрів безкоштовно.

"Ми дякуємо литовському бізнесу за солідарність із країною, яка захищається від агресії окупантів і бореться за свою свободу. Разом з Україною в цей важкий час усі люди доброї волі в Литві, навіть невелика допомога може бути життєво важливою", – зазначив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Литва вже допомогла Україні приблизно на 700 млн євро.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb