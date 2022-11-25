"Даємо все, що можемо": Литва допомогла Україні приблизно на 700 млн євро
Литва готова надати Україні близько 600-700 млн євро допомоги
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.
"Обсяг наданої підтримки може становити десь від 600 до 700 млн євро. Але в підрахунку є певна складність, особливо коли йдеться про військову допомогу, що складає близько третини від загальної суми", – сказала вона.
Що стосується військової допомоги, за словами Шимоніте, важко підрахувати суму, еквівалентну переданому озброєнню.
"Ми перевірили наші запаси і віддали вам усе, що могли. Але як оцінити ці ресурси? Чи за бухгалтерськими документами, чи за залишковою вартістю, чи за вартістю їхньої заміни? Тому суми тут не головне. Справді, є речі, які можна легко оцінити, як-от гроші, перераховані Світовому банку чи Національному банку України, ресурси на підтримку переселенців чи якісь інші проєкти, наприклад, Фонд для українських біженців, які зараз перебувають у Литві", – пояснила прем’єрка.
За її словами, Литва робить максимум, не змагаючись з іншими країнами в обсягах допомоги.
"Усе, що ми можемо дати Україні сьогодні, ми даємо", – підкреслила Шимоніте.
- 22 листопада стало відомо, що США нададуть Україні додатково $4,5 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки, які буде спрямовано на зарплати представникам медичної та освітньої сфер.
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