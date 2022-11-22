США нададуть Україні додаткові $4,5 млрд на зарплати медикам і вчителям

Про це йдеться у заяві міністерки фінансів США Джанет Єллен.

"Сьогодні Сполучені Штати продовжили відстоювати свою непохитну прихильність Україні, мобілізувавши додаткові 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки", - сказано в заяві.

Кошти надійдуть уже найближчими тижнями, Кабмін розподілить їх на заробітну плату працівникам лікарень та освітянам.

"У поєднанні з нашою безпековою допомогою та безмежною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом у протистоянні України неспровокованому вторгненню Путіна", - заявили у Мінфіні США.

Ці виплати доведуть загальний обсяг прямої бюджетної підтримки України з боку США до $13 мільярдів, усі у вигляді грантів.

"На додаток до надання економічної підтримки, Міністерство фінансів та уряд США продовжуватимуть використовувати всі наші інструменти, включаючи нашу історичну коаліцію санкцій, аби послабити військову машину Путіна", - заявила Єллен.

19 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з новопризначеним Канцлером казначейства Сполученого Королівства Джеремі Гантом у Лондоні наголосив на потребі додаткового фінансування держбюджету наступного року.

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