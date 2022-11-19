Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що сторони обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні, а також пріоритетні напрями співпраці для зміцнення партнерства між урядами обох країн.

"Міністр фінансів України наголосив на потребі додаткового фінансування держбюджету в наступному році. Дефіцит прогнозується на рівні 3 млрд доларів США щомісяця. Україна розраховує на макрофінансову допомогу міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів, зокрема Великої Британії", - поінформували в Мінфіні.

Окрім цього, сторони також обговорили інші впроваджені урядом України кроки для збільшення доходів та зменшення дефіциту держбюджету, зокрема, випуск військових облігацій, скорочення непріоритетних видатків і подальше спрямування їх на критичні потреби, максимізація доходів Державного бюджету.

Марченко подякував уряду Сполученого Королівства за довготривале плідне партнерство та активну позицію у засудженні вторгнення РФ на територію України. Канцлер казначейства Сполученого Королівства Джеремі Гант своєю чергою запевнив у непохитній підтримці України.

17 листопада британська розвідка повідомила, що РФ виснажує свої запаси крилатих ракет масованими ударами по Україні. "Продовження ударів у таких масштабах сильно виснажує російські резерви конвенційних крилатих ракет. Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до кампанії", - йдеться в матеріали розвідки.

19 листопада стало відомо, що російський уряд намагається позичати гроші на війну, поки ситуація на ринку відносно сприятлива, РФ уже провела найбільшу в історії емісію боргових зобов'язань.