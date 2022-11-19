Україна розраховує на макрофінансову допомогу Британії наступного року - міністр фінансів Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з новопризначеним Канцлером казначейства Сполученого Королівства Джеремі Гантом у Лондоні наголосив на потребі додаткового фінансування держбюджету наступного року
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що сторони обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні, а також пріоритетні напрями співпраці для зміцнення партнерства між урядами обох країн.
"Міністр фінансів України наголосив на потребі додаткового фінансування держбюджету в наступному році. Дефіцит прогнозується на рівні 3 млрд доларів США щомісяця. Україна розраховує на макрофінансову допомогу міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів, зокрема Великої Британії", - поінформували в Мінфіні.
Окрім цього, сторони також обговорили інші впроваджені урядом України кроки для збільшення доходів та зменшення дефіциту держбюджету, зокрема, випуск військових облігацій, скорочення непріоритетних видатків і подальше спрямування їх на критичні потреби, максимізація доходів Державного бюджету.
Марченко подякував уряду Сполученого Королівства за довготривале плідне партнерство та активну позицію у засудженні вторгнення РФ на територію України. Канцлер казначейства Сполученого Королівства Джеремі Гант своєю чергою запевнив у непохитній підтримці України.
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