Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія 16 листопада здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов'язань за один день, залучивши 820 млрд рублів (13,6 млрд дол. США).

"Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки витрат на оборону, які значно зросли після вторгнення в Україну" - йдеться в огляді.

Розвідники зауважили, що задекларовані витрати країни-терориста на національну оборону на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів (84 млрд доларів), що більш ніж на 40% перевищує попередній бюджет на 2023 рік, який був оголошений ще 2021 року.

"Випуск боргових зобов'язань обходиться дорого в періоди невизначеності. Розмір цього аукціону, швидше за все, вказує на те, що Міністерство фінансів Росії оцінює поточні умови як відносно сприятливі, але очікує на все більш невизначену податково-бюджетну ситуацію наступного року", - додає британська розвідка.

17 листопада британська розвідка повідомила, що РФ виснажує свої запаси крилатих ракет масованими ударами по Україні. "Продовження ударів у таких масштабах сильно виснажує російські резерви конвенційних крилатих ракет. Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до кампанії", - йдеться в матеріали розвідки.

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