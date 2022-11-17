Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 15 листопада Росія завдала до 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об’єктах енергетичної інфраструктури на території України.

"Ймовірно, це найбільша кількість ударів, яку Росія завдала за один день з першого тижня вторгнення", - підкреслили в розвідці.

Зазначають, що значну частину успішно збила ППО, але удари все одно створили значні проблеми для енергомережі, подекуди тепло- й водопостачання.

"Продовження ударів у таких масштабах сильно виснажує російські резерви конвенційних крилатих ракет. Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до кампанії", - додали в британській розвідці.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада ворог випустив по Україні понад 100 ракет, перевершивши атаку 10 жовтня.

Росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Під час масованої ракетної атаки росіяни пошкодили 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла. Внаслідок обстрілу столиці в центральному районі міста три житлові будинки зазнали ушкоджень, загинула людина.