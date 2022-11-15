Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, внаслідок влучань пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури на всій території України. Тривають аварійні відключення абонентів, щоб стабілізувати роботу енергетичної системи.

Тимошенко додав, що ворог випустив по Україні більш ніж 90 ракет, з них 70 збили сили ППО.

Як уточнив в ефірі Еспресо речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни 15 листопада випустили по Україні понад 100 ракет, перевершивши атаку 10 жовтня.

Ворог завдав масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів по всій Україні запроваджено аварійні відключення світла

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