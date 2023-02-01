У 2023 році Литва проведе навчання для 1600 українських воїнів

Про це мовиться на сайті Міністерства оборони Литви.

"Зараз у Литві проходять підготовку 121 український військовий. Загалом за цей рік пройдуть навчання 1600, Литва виділила для цього 4 мільйони євро", - поінформувала пресслужба.

Також зазначається, що під час зустрічі також обговорювали потреби України у підготовці молодшого офіцерського складу.

"Наразі з представниками Військової академії Литви обговорюється можливість запропонувати шеститижневий курс для 50 осіб. Якщо його затвердять, загалом у Литві можна було навчити 100 командирів рот", - додали у відомстві.

12 січня Литва пообіцяла передати Україні озброєння для боротьби з ворожими дронами. Вільнюс планує нарощувати потужності з виготовлення даного виду озброєння.

Пізніше повідомлялося, що Литовська Служба охорони державного кордону відправила в Україну обладнання для блокування дронів, електрогенератори, комплекти теплого одягу та безконтактні термометри.

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