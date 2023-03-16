Швеція передасть Україні вісім артустановок Archer
Уряд Швеції вирішив, що передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer, про які раніше анонсував без зазначення кількості
Про це йдеться у заяві міністра оборони Швеції Пола Йонсона, яку подає Dagens Nyheter.
"Вони дадуть українцям можливість вивести з ладу російські артилерійські системи", - йдеться у заяві.
Згідно з додатковими поправками до бюджету, поданими до парламенту, уряд також просить передати Україні 10 танків Leopard 2.
Разом вісім артилерійських гармат і десять танків оцінюються у понад шість мільярдів крон (приблизно 537 329 544 млн євро). Це гроші, які Збройні сили мають отримати протягом 2024-2026 років, щоб мати можливість замінити те, що передадуть Україні.
"Можна сказати, що система Archer – це снайперська гвинтівка, а не дробовик. Саме здатність завдавати надглибоких ударів по артилерійській системі противника робить Archer унікальним", - додав Йонсон.
Україна отримає установки лише через декілька місяців, на них будуть встановлені комп'ютери для управління вогнем, відбудуться навчання українського персоналу, а також поряд з Україною буде створено логістичний хаб для обслуговування та ремонту. Вважається, що Україна може використати шість із восьми одиниць одночасно на полі бою, оскільки дві необхідно тримати в резерві, щоб мати можливість підібрати запчастини.
Швеція зараз має 48 одиниць Archer, з яких 24 використовуються шведськими Збройними силами. Інші 24 знаходяться на зберіганні. Окрім восьми танків Archer, десяти Leopard 2 Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 системами ППО та протитанковими засобами.
- Нагадаємо, 19 січня Ульф Крістерссон повідомив, що уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти Type 90. Пізніше прем'єр-міністр Швеції ствердив, що артилерійські установки Archer будуть в Україні настільки швидко, наскільки це можливо
- 23 лютого міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна відкрита для постачання деяких танків Leopard ЗСУ.
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