Ракети для РСЗВ, 155 мм снаряди та пістолети: Німеччина надала чергову партію допомоги Україні
Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II
Оновлений список наданої допомоги опублікований на сайті німецького уряду.
Українська армія отримала 5000 артилерійських снарядів калібру 155 мм і 155-міліметрові високоточні боєприпаси, кількість яких не вказується.
Також надані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (кількість не вказана), два автонавантажувачі, чотири мобільні антенно-щоглові системи і 500 пістолетів SFP9.
У списку вказані два ангарні тенти і 25 генераторів.
- Нагадаємо, 8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.
- Також завод з виробництва боєприпасів радянського зразка відновить роботу у Болгарії та у Румунії.
- Ще восени стало відомо, що Укроборонпром будуватиме боєприпасний завод спільно із країною-членом НАТО.
- 14 березня Рада ЄС затвердила збільшення на 2 млрд євро фонду миру, з якого фінансують військову допомогу Україні. До того 8 березня посли країн Європейського Союзу погодили виділити два мільярди євро фонду миру, з якого фінансуються військові постачання для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.17
Купівля 38.17Продаж 38.94
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 41
- Актуальне
- Важливе