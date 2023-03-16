Французькі бронемашини AMX-10 RC уже прибули в Україну, - міністр оборони Лекорню

Про це пише Le Figaro з посиланням на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

Обіцяні Францією на початку січня розвідувальні бронемашини AMX-10 RC "щойно прибули в Україну", - повідомив 15 березня міністр збройних сил Себастьєн Лекорню.

Зазначається, що поставка мала відбутися через два місяці після оголошення, щоб підготувати екіпажі та навчити їх у Сомюрській кавалерійській школі та таборі Канжуерс, а потім відправити броньовані машини.

"Я готую низку рішень для президента Франції Емманюеля Макрона, бо про ці легкі танки скоро потраплять до сфери відповідальності українського партнера", - ствердив він.