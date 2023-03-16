Французькі бронемашини AMX-10 RC уже прибули в Україну, - міністр оборони Лекорню
Міністр оборони Франції ствердив, що колісні танки AMX-10 RC, обіцяні в січні, прибули до України: частина з них уже на лінії фронту
Про це пише Le Figaro з посиланням на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.
Обіцяні Францією на початку січня розвідувальні бронемашини AMX-10 RC "щойно прибули в Україну", - повідомив 15 березня міністр збройних сил Себастьєн Лекорню.
Зазначається, що поставка мала відбутися через два місяці після оголошення, щоб підготувати екіпажі та навчити їх у Сомюрській кавалерійській школі та таборі Канжуерс, а потім відправити броньовані машини.
"Я готую низку рішень для президента Франції Емманюеля Макрона, бо про ці легкі танки скоро потраплять до сфери відповідальності українського партнера", - ствердив він.
- Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда ствердив, що найближчими днями Україна отримає від країни 4 з обіцяних 10 винищувачів МіГ-29.
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