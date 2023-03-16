ЄС розширить виробництво боєприпасів для України: планує використати для цього €500 млн
Євросоюз може виділити 500 млн євро на виробництво боєприпасів калібру 155 мм для подальшої передачі їх Україні
Про це йдеться у заяві єврокомісара з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід Макгіннес.
"Потенціал промисловості ЄС із виробництва боєприпасів калібру 155 мм залишається значним, і його необхідно розкрити", - йдеться у заяві.
Зазначається, що зараз розглядаються всі варіанти, включаючи використання бюджету ЄС, якщо це буде потрібно.
"Зокрема нещодавно ми винесли на обговорення акт про зміцнення європейської оборонної промисловості коштом загальних закупівель. Відповідно до нього у короткостроковій перспективі 500 млн євро можуть бути використані для прискорення виробництва необхідних снарядів", - пояснила Макгіннес.
Єврокомісія також готова вжити заходів для залучення коштів приватних компаній з метою збільшення обсягу виробництва боєприпасів.
- Нагадаємо, 8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.
- Також завод з виробництва боєприпасів радянського зразка відновить роботу у Болгарії та у Румунії.
- Ще восени стало відомо, що Укроборонпром будуватиме боєприпасний завод спільно із країною-членом НАТО.
- 14 березня Рада ЄС затвердила збільшення на 2 млрд євро фонду миру, з якого фінансують військову допомогу Україні. До того 8 березня посли країн Європейського Союзу погодили виділити два мільярди євро фонду миру, з якого фінансуються військові постачання для України.
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