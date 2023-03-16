Про це йдеться у заяві єврокомісара з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід Макгіннес.

"Потенціал промисловості ЄС із виробництва боєприпасів калібру 155 мм залишається значним, і його необхідно розкрити", - йдеться у заяві.

Зазначається, що зараз розглядаються всі варіанти, включаючи використання бюджету ЄС, якщо це буде потрібно.

"Зокрема нещодавно ми винесли на обговорення акт про зміцнення європейської оборонної промисловості коштом загальних закупівель. Відповідно до нього у короткостроковій перспективі 500 млн євро можуть бути використані для прискорення виробництва необхідних снарядів", - пояснила Макгіннес.

Єврокомісія також готова вжити заходів для залучення коштів приватних компаній з метою збільшення обсягу виробництва боєприпасів.