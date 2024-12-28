Ворог використав велику кількість дронів для виснаження ППО і потому ракети. І хоч багато ракет були збиті, частина обʼєктів суттєво пошкоджені. Відновлення пошкоджених об’єктів займе певний час.

Зважаючи, що більшість пошкоджених обʼєктів розташовані переважно на лівому березі Дніпра, проблема дефіциту на Лівобережжі ще більше посилюється. Адже саме на правому березі Дніпра розташовані три атомні електростанції, звідти йде перетік імпортної електроенергії.

Читайте також: Ударами по енергетиці Путін прагне розколоти Україну Тож перший наслідок такий, що в регіонах Лівобережжя буде суттєвий дефіцит потужностей, що означає необхідність запровадження графіків відключень. І ці графіки будуть масштабнішими, аніж на правому березі. Взагалі не виключеною є ситуація, коли окремі регіони на правому березі не будуть відключатись, тим часом як деякі області Лівобережжя житимуть у відключеннях. Адже немає потужностей, щоб передати потрібний обсяг електроенергії із правого на лівий берег. Потрібно розуміти, що причина такої ситуації технічна і технологічна, адже інфраструктура об’єднаної енергосистеми України зазнала серйозних втрат і пошкоджень від ворожих ударів. Обстріли і лише обстріли є причиною, які створюють вузькі місця в енергосистемі.

Другий наслідок — це те що ворог може почати використовувати цей територіальний дисбаланс для чергового вкидання фейків розгойдування ситуації та розколу суспільства. Опитування показують, що половина населення України вірить в якісь конспірологічні версії про причини відключень, відкидаючи той факт що саме систематичне руйнування енергосистеми ворогом зумовлює проблеми зі світлом. І поки одні вірять в конспірологію, інші гинуть безпосередньо на енергетичних обʼєктах.