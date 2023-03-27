Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Єврокомісар Бретон закликав ЄС віддати Україні боєприпаси зі своїх складів

Єврокомісар Бретон закликав ЄС віддати Україні боєприпаси зі своїх складів

27 березня, 2023 понедiлок
18:05
війна з Росією Єврокомісар Бретон

Єврокомісар з внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що країни ЄС вже накопичили боєприпаси на своїх складах, тож настав час віддати їх Україні

Про це Бретон сказав під час спільної пресконференції із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким і міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком, передає Укрінформ.

Він наголосив, що мова йде про боєприпаси калібру 155 мм, 120 мм та інші.

“Перш за все, ми маємо сказати всім країнам ЄС, що настав час віддати Україні ті боєприпаси, які вони зараз мають на своїх складах. Йдеться про калібр 155 мм, але також про 120 мм та інші калібри. Держави-члени накопичили боєприпаси, і ми закликаємо їх надати ці боєприпаси якомога швидше, дуже важливо зробити це негайно”, - сказав посадовець.

Бретон також зазначив, що країни ЄС мають збільшити потужності з виробництва боєприпасів і забезпечити достатню кількість кваліфікованих кадрів для цього.

“Ми сповнені рішучості збільшити у довгостроковій перспективі наші виробничі потужності в Європі, щоб наша оборонна промисловість виробляла їх у масштабах, які відповідають поточній геополітичній ситуації”, - сказав Бретон.

Пресконференція проходила на підприємстві Dezamet S.A. у Новій Дембі Підкарпатського воєводства Польщі, де вироблятимуться боєприпаси для України. Єврокомісар заявив, що підприємство працює у три зміни п’ять днів на тиждень, але може перейти на роботу у вихідні.

“Нам потрібно збільшити наше виробництво, ми маємо відповідний потенціал для цього, 11 держав-членів мають такі заводи, які можуть брати участь у цій програмі”, - сказав він.

  • Віцепрем’єр-міністр Польщі Маріуш Блащак заявив, що завдяки співпраці з Європейською комісією країна зможе збільшити виробництво боєприпасів.
Польща
ЄС
зброя для України
Читайте також:
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
25 березня, 2023 субота
WBA винесла остаточний вердикт стосовно бою Усика та Ф'юрі
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
25 березня, 2023 субота
Сі Цзіньпін знає, що Путін грубо порушив основний принцип міжнародного права і Статуту ООН, - дипломат Брайза
дрон Shahed-136
26 березня, 2023 неділя
Британська розвідка з'ясувала, звідки РФ атакує Україну іранськими дронами
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.93
    Купівля 37.93
    Продаж 38.71
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
27 березня
19:10
Оновлено
Херсонська область
Окупанти обстрілюють Берислав на Херсонщині з авіації та артилерії: постраждали троє людей
19:02
"Одного дня ми піднімемо келихи за перемогу України": Кулеба програв пляшку вина голові МЗС Британії
18:55
Казахстан
У Казахстані посилюють контроль над експортом товарів у Росію
18:46
Бахмут, ЗСУ
Тривають бої за Бахмут, Авдіївку й Мар’їнку. Сили оборони відбили 41 ворожу атаку на чотирьох найгарячіших напрямках, - Генштаб
18:42
Стрічка "Ля Палісіада" українського режисера стала найкращим фільмом кінофестивалю Kino Pavasaris
18:40
Ексклюзив
Жінка
Розголос справи про зґвалтування дівчинки на Закарпатті - ознака здорового суспільства, - журналістка Злобіна
18:25
TikTok
Збройні сили Швеції заборонили співробітникам користуватися TikTok з робочих телефонів
18:16
танк Leopard 2A6
Німецькі танки Leopard 2 прибули до України, - Der Spiegel
18:06
OPINION
Галина Пагутяк
Освіта колись і тепер
18:05
Зузана Чапутова
Підтримка України в суспільстві зменшується, а ресурси для військової допомоги не є невичерпними, – президентка Словаччини Чапутова
17:49
У Офісі президента відреагували на експлуатацію військової теми в маркетингу
17:46
Українська культура в Японії та підтримка митців: Ткаченко зустрівся з японським послом
17:38
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
Не маю жодних сумнівів, що ядерна зброя буде на території Білорусі, - опозиціонер Латушко
17:34
Ексклюзив
Путін
Демонтаж режиму ядерного нерозповсюдження Путіну не вибачать, - експостпред України в ООН Єльченко
17:10
Оновлено
Зеленський з гендиректором МАГАТЕ Гроссі
Зеленський прибув на Запоріжжя: відвідав позиції Сил оборони і зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Гроссі
17:05
У Києві створили величезний мурал на підтримку українських захисників Азовсталі
17:02
До 15 років ув'язнення засудили агента ФСБ, який коригував удари РФ по Дніпропетровщині
16:53
Оновлено
обстріл
Росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині: є загиблі й поранені
16:45
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Польща збільшить виробництво боєприпасів завдяки співпраці з Єврокомісією, - Блащак
16:43
Продовжуємо нашу боротьбу з ворогом! Збираємо на пікап
16:31
Ексклюзив
Іскандер М
Білорусь може стати законною ціллю для запобігання ядерній загрозі, - експерт Defense Express Рябих
16:29
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:23
Молдова
ЄС планує запровадити санкції проти молдовських олігархів, які співпрацюють з РФ
16:06
сноуборд, Олімпіада-2022
"Не час розглядати повернення російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду в будь-якому статусі": Україна, Польща та країни Балтії звернулися до МОК
16:05
Віктор Муженко
Україна мала б удвічі більше систем ППО, якби не зрив держзамовлення 2020-2021 років, - Муженко
16:03
опалення
У шістьох областях завершують опалювальний сезон
16:01
OPINION
Костянтин Москалець
Хто бачив пуделя Жульку
15:57
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі відбувається перерозподіл сфер впливу між колаборантами, - депутат міськради Забавін
15:52
Шмигаль обговорив відновлення України з амбасадоркою США Брінк
15:51
"Антигазовий" протест у Відні
У Відні "антигазовий" протест: екоактивістів розганяла поліція
15:50
побиття
У Литві чоловік напав на українця за те, що той не воює проти Росії
15:39
Ексклюзив
Москва. Кремль
Росія може стати неконтрольованим розповсюджувачем ядерної зброї у світі, - військовий експерт Коваленко
15:37
сталін
У Росії одне з міст хочуть перейменувати на Сталінград
15:29
Ексклюзив
Бахмут
Нищимо вороже ДРГ на вулицях Бахмута, - боєць ЗСУ Волощенко (Стоун)
15:17
Ексклюзив
Під Авдіївкою ворог взяв оперативну паузу, тиша насторожує, - боєць "Легіону Свободи" Морозов
15:07
Німеччина Україна
Німеччина запускає Платформу з відновлення України
15:06
Ferrexpo сплатила 6,3 млрд грн податків у 2022 році
14:58
В Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії, – ПРООН
14:57
Twitter
Частини вихідного коду Twitter опублікували на Github
14:50
На інспекцію РФ у водах Туреччини очікують 94 судна для експорту української агропродукції, - Мінінфраструктури
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV