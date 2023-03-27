Польща збільшить виробництво боєприпасів завдяки співпраці з Єврокомісією, - Блащак
Віцепрем’єр-міністр Польщі Маріуш Блащак заявив, що завдяки співпраці з Європейською комісією країна зможе збільшити виробництво боєприпасів
Про це інформує Офіс прем'єр-міністра Польщі.
"Сьогодні найгострішою потребою в Україні є боєприпаси, і ми їх доставимо, це фінансуватиметься з бюджету Європейського Союзу", - цитує відомство віцепрем'єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака на металургійному заводі в районі Нова Гута міста Кракова.
Польське радіо пише, у зв’язку з ініціативою ЄС уряд ухвалить довгострокову програму, яка підтримуватиме розширення потенціалу виробництва боєприпасів у Польщі.
Також Блащак відзначив, що завдяки ініціативі польська армія відновить свої запаси боєприпасів і зможе збільшити підтримку України: "Це наша ціль, щоб з одного боку ми могли збільшити допомогу Україні, а з іншого, збільшити наші ресурси, також збільшити виробництво, тому що ми спостерігаємо обмежені можливості виготовлення боєприпасів у світі".
- До посилення підтримки України Європейським оборонним агентством, а саме проєктом зі спільного виробництва боєприпасів 155 калібру, доєдналися вже 20 країн.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина не надає Україні належної підтримки та має більше підтримувати фінансами, зброєю та боєприпасами.
- Польський виробник боєприпасів Dezamet, що входить до складу державної компанії Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), значно збільшить потужності для виробництва боєприпасів, щоб забезпечити постачання в Україну.
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