Про це інформує Офіс прем'єр-міністра Польщі.

"Сьогодні найгострішою потребою в Україні є боєприпаси, і ми їх доставимо, це фінансуватиметься з бюджету Європейського Союзу", - цитує відомство віцепрем'єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака на металургійному заводі в районі Нова Гута міста Кракова.

Польське радіо пише, у зв’язку з ініціативою ЄС уряд ухвалить довгострокову програму, яка підтримуватиме розширення потенціалу виробництва боєприпасів у Польщі.

Також Блащак відзначив, що завдяки ініціативі польська армія відновить свої запаси боєприпасів і зможе збільшити підтримку України: "Це наша ціль, щоб з одного боку ми могли збільшити допомогу Україні, а з іншого, збільшити наші ресурси, також збільшити виробництво, тому що ми спостерігаємо обмежені можливості виготовлення боєприпасів у світі".