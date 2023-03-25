Завод боєприпасів у Польщі значно збільшить обсяги виробництва для України, - Моравецький
Польський виробник боєприпасів Dezamet, що входить до складу державної компанії Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), значно збільшить потужності для виробництва боєприпасів, щоб забезпечити постачання в Україну
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю RMF FM.
Заява була зроблена напередодні запланованого на понеділок візиту комісара ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона на підприємство з виробництва боєприпасів Dezamet. Завод входить до складу державної компанії Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).
"Цей завод може розраховувати на нові замовлення і кошти, ми будемо запускати нові виробничі лінії на цьому та інших підприємствах з виробництва боєприпасів. Ми хочемо якомога швидше збільшити обсяги виробництва в кілька разів," - зазначив прем'єр-міністр.
Моравецький сказав, що він також розраховує на те, що приватні компанії в Польщі збільшать виробництво боєприпасів. Окрім того, за словами чиновника, Польща буде переконувати партнерів закупити боєприпаси для ЗСУ за межами блоку.
"Я буду переконувати їх, тому що боєприпаси потрібні дуже швидко. Оскільки ми не маємо таких боєприпасів тут, в Європі, в достатній кількості, ми повинні купувати їх ззовні, так само, як Польща зараз купує суперсучасну зброю К2, К9 і Abrams з-за кордону," - зазначив посадовець.
- До посилення підтримки України Європейським оборонним агентством, а саме проєктом зі спільного виробництва боєприпасів 155 калібру, доєдналися вже 20 країн.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина не надає Україні належної підтримки та має більше підтримувати фінансами, зброєю та боєприпасами.
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