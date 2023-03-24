Німеччина має надавати Україні більше зброї, боєприпасів і фінансів, - прем'єр Польщі

Про це прем'єр Польщі заявив в інтерв'ю Politico.

В інтерв'ю після саміту лідерів ЄС у Брюсселі Матеуш Моравецький заявив, що найбільша економіка ЄС повинна взяти на себе роль лідера - в межах ширшого заклику до ЄС і НАТО переглянути свої правила витрачання коштів і розпочати масштабні військові інвестиції.

Німеччина повинна "надсилати більше зброї, більше боєприпасів і давати більше грошей Україні, тому що це найбагатша і найбільша країна на сьогодні", - сказав він.

"Вони не були настільки щедрими, як мали б бути", - сказав польський прем'єр-міністр. "Я все ще закликаю їх до цього".

Одночасно політик заперечив тезис, що він "нападає" на Німеччину: "Я просто констатую очевидне".

Моравецький визнав, що Берлін змінив свою політику, зокрема, вклав значні кошти в модернізацію армії і скасував заборону на постачання зброї в зону бойових дій. Зокрема, він підкреслив рішення Німеччини відправити в Україну бойові танки Leopard.



"Три місяці тому Німеччина говорила, що це неможливо - тепер це можливо", - сказав він, - "тобто вони змінюють свій підхід".

Журналісти ствердили, що Польща, однак, отримує вигоду від внесків Німеччини до спільного фонду ЄС, який частково відшкодовує країнам їхню допомогу Україні у вигляді озброєнь. Берлін надає найбільшу частину коштів до цього фонду, відомого як Європейський фонд миру, і Польща не соромиться надавати свої квитанції.



Але Моравецький сказав, що він не вражений внеском Німеччини до фонду, назвавши його просто "пропорційним" розміру країни. І, за його словами, Польща продовжуватиме просити ЄС частково відшкодувати всі свої пожертви, включаючи танки і літаки.