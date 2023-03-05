Німеччина уповільнює допомогу Україні від Польщі, - Bloomberg

Про це мовиться в тексті Bloomberg.

Зазначається, що на тлі єдності світових партнерів у збройній підтримці України, з'явилася напруженість між Варшавою та Берліном у підтримці ЗСУ.

Після того, як канцлер Олаф Шольц дав зелене світло на відправку найсучасніших танків "Леопард" - в чому Польща взяла на себе значну частину заслуг - поляки намагалися виконати зобов'язання щодо відправки своїх власних "Леопардів" старішої моделі, звинувачуючи Німеччину в тому, що вона не надіслала запасних частин.

"Основна відповідальність лежить на Федеративній Республіці Німеччина, головному виробнику цих танків, - заявив минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда. "Ми так довго закликали німецьку сторону приєднатися до танкової коаліції і не лише постачати танки, але й запчастини до них".

За словами польського чиновника, який говорив на умовах анонімності, уряд часто вважає, що Німеччина більше зосереджена на конкуренції з Польщею за міжнародне визнання - реагуючи на навчання українських солдатів або надаючи танки - ніж на наданні Києву того, що йому потрібно.

Німеччина ж відповіла. На засіданні НАТО в Брюсселі міністр оборони Борис Пісторіус назвав польські запаси десятирічної давності Leopard 2A4 "нічим, про що говорити, дипломатично кажучи".

За його словами, під загрозою опинилася мета зібрати два повноцінних батальйони Leopard 2 вчасно, щоб відповісти на російський весняний наступ.

Журналісти зазначили: все ж таки офіційні особи в Берліні стверджують, що, окрім переговорів із танками та зброєю, інші двосторонні сфери працюють більш злагоджено. Один високопоставлений чиновник вказав на міцну співпрацю щодо протиракетної системи Patriot, яку Німеччина подарувала Польщі для підтримки протиповітряної оборони.

"А щодо суперечки про запасні частини, то німці вказують на світло в кінці тунелю. Радники Шольца зустрілися з представниками промисловості на Мюнхенській конференції з безпеки 17-19 лютого. Обидві сторони висловили певне полегшення від того, що виробництво може бути вчасно збільшене", - мовиться в тексті Bloomberg.