До ініціативи з виробництва та постачання Україні боєприпасів доєдналися вже 20 країн
До посилення підтримки України Європейським оборонним агентством, а саме проєктом зі спільного виробництва боєприпасів 155 калібру, доєдналися вже 20 країн
Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом.
"Ми високо цінуємо підписаний 20 березня проєкт Європейського оборонного агентства щодо спільного виробництва боєприпасів 155 калібру, до якого вже приєдналися 19 держав-членів ЄС та Норвегія. Це справді революційний крок", - ствердив він.
- Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу схвалили спільну закупівлю боєприпасів України, також вони підтримали постачання ракет, якщо буде потрібно.
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