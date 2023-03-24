До ініціативи з виробництва та постачання Україні боєприпасів доєдналися вже 20 країн

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом.

"Ми високо цінуємо підписаний 20 березня проєкт Європейського оборонного агентства щодо спільного виробництва боєприпасів 155 калібру, до якого вже приєдналися 19 держав-членів ЄС та Норвегія. Це справді революційний крок", - ствердив він.