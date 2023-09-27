Фаворитом на парламентських виборах у Словаччині буде партія проросійського експрем’єра Фіцо, - опитування
Роберт Фіцо, колишній прем’єр-міністр Словаччини і лідер партії Smer, який виступив проти непохитної підтримки України Братиславою, може мати перевагу на майбутніх парламентських виборах
Про це інформує The Guardian.
Популістська політична партія веде з 18% голосів, тоді як ліберальна "Прогресивна Словаччина" займає друге місце з 16,6%. "Глас", який може стати головним лідером і який був сформований політиками, що вийшли з Smer, має 13,7%.
Фото: Скрін
Багато інших партій отримують менше ніж 10%. Ультраправа "Республіка" має 7,7%.
Повідомляється, що колишній словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо виступав з критикою західних санкцій проти Росії, а правозахисники звинувачують його в підбурюванні ненависті до ЛГБТ-спільноти. Критики обурені тим, що якщо він повернеться до влади, це може пошкодити демократичні інститути та змінити зовнішню політику Словаччини. Однак у його політичній партії ці страхи вважають необґрунтованими.
30 вересня у Словаччині пройдуть четверті позачергові парламентські вибори. Це будуть дев’яті вибори до словацького парламенту в історії країни.
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