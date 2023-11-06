У Фіцо заявили, що засуджують вторгнення РФ в Україну, але необхідно припинити боротьбу й сідати за стіл переговорів
Голова МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що засуджує вторгнення РФ в Україну як порушення міжнародного права. Водночас він не вірить у перемогу України
Про це він сказав на пресконференції з очільником МЗС Чехії Яном Ліпавським у Празі.
"Ми однозначно засуджуємо дії Російської Федерації як порушення міжнародного права", - заявив сьогодні Бланар.
Утім, на його думку, конфлікт в Україні неможливо завершити на полі бою. Він наголосив, що Словаччина в першу чергу підтримує мирні ініціативи, від кого б вони не йшли. За словами словацького міністра, необхідно припинити боротьбу і шукати рішення за столом переговорів.
Бланар також зазначив, що Словаччина надала значну гуманітарну допомогу Україні. Його країна хоче продовжувати таку допомогу, наприклад, надаючи фахівців для розмінування.
"Але ми не будемо постачати жодних систем озброєння із запасів збройних сил Словацької Республіки", — сказав Бланар.
- 26 жовтня Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.
- Також Фіцо заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені.
- А 6 листопада новий очільник уряду Словаччини уточнив, що не заборонятиме приватним компаніям надавати зброю Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.19 Купівля 37.19Продаж 37.79
- EUR Купівля 39.6Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе