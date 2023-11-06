У Фіцо заявили, що засуджують вторгнення РФ в Україну, але необхідно припинити боротьбу й сідати за стіл переговорів

Про це він сказав на пресконференції з очільником МЗС Чехії Яном Ліпавським у Празі.

"Ми однозначно засуджуємо дії Російської Федерації як порушення міжнародного права", - заявив сьогодні Бланар.

Утім, на його думку, конфлікт в Україні неможливо завершити на полі бою. Він наголосив, що Словаччина в першу чергу підтримує мирні ініціативи, від кого б вони не йшли. За словами словацького міністра, необхідно припинити боротьбу і шукати рішення за столом переговорів.

Бланар також зазначив, що Словаччина надала значну гуманітарну допомогу Україні. Його країна хоче продовжувати таку допомогу, наприклад, надаючи фахівців для розмінування.

"Але ми не будемо постачати жодних систем озброєння із запасів збройних сил Словацької Республіки", — сказав Бланар.