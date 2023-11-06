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Війна з Росією: хроніка
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Уряд Словаччини не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів від приватних виробників, - Фіцо

6 листопада, 2023 понедiлок
16:17
Війна з Росією Роберт Фіцо

6 листопада прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо, попри передвиборчі обіцянки, заявив, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів в Україну від приватних виробників

Про це повідомляє Bloomberg.

Фіцо сказав, що передвиборча обіцянка не надавати жодної військової допомоги Україні стосувалася лише постачання із запасів словацької армії. Таким чином, він пом'якшив ключову передвиборчу обіцянку, пояснивши, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів в Україну від приватних виробників.

"Якщо компанія хоче виробляти й продавати зброю за кордон, ми не маємо нічого проти", — сказав Фіцо.

Щороку Словаччина виробляє близько 180 тис. артилерійських снарядів й стала одним з ключових постачальників боєприпасів для України, яка, зокрема, також отримала гаубиці словацького виробництва.

  • 26 жовтня Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.
  • Фіцо заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені.
Україна
Словаччина
допомога Україні
зброя для України
Роберт Фіцо
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