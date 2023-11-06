Уряд Словаччини не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів від приватних виробників, - Фіцо

Про це повідомляє Bloomberg.

Фіцо сказав, що передвиборча обіцянка не надавати жодної військової допомоги Україні стосувалася лише постачання із запасів словацької армії. Таким чином, він пом'якшив ключову передвиборчу обіцянку, пояснивши, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів в Україну від приватних виробників.

"Якщо компанія хоче виробляти й продавати зброю за кордон, ми не маємо нічого проти", — сказав Фіцо.

Щороку Словаччина виробляє близько 180 тис. артилерійських снарядів й стала одним з ключових постачальників боєприпасів для України, яка, зокрема, також отримала гаубиці словацького виробництва.