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Очільник МЗС Словаччини Бланар заявив, що "не може уявити Україну в ЄС"

5 грудня, 2023 вiвторок
16:13
Світ Юрай Бланар

Голова МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що не може уявити Україну в ЄС, поки вона перебуває у стані війни. На його думку, євроінтеграційний шлях буде довгим

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Štandard.

"Це дійсно серйозне питання. Ну, за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, пані (президентка Єврокомісії, - ред.) Урсула фон дер Ляєн обґрунтує пропозицію щодо членства чи початку переговорів про членство України в Європейському Союзі та відповість на запитання, як ми можемо почати переговори з країною, яка перебуває у військовому конфлікті", - сказав дипломат.

При цьому він не заперечує, що Україна повинна мати євроінтеграційну перспективу, але також мусить виконати всі критерії, і "жодні винятки не приймаються".

"Особисто я вважаю, що до членства України в ЄС страшенно, страшенно далеко. Ми відмовляємося підходити до цього політично, і єдине, що ми підтримуємо, це те, що в України має бути перспектива в майбутньому, але за всіма правилами, як це роблять інші країни", - сказав Бланар.

"З нашого боку це позитивний сигнал для України. Якщо ви хочете, ми пропонуємо місце для переговорів, але у вас дуже довгий шлях", - наголосив він.

Водночас голова МЗС Словаччини вкотре повторив, що його країна засуджує вторгнення РФ до України.

"Ми згодні з тим, що хочемо, щоб Україна була демократичною. Ми згодні з тим, що в Україні має бути мир. І щоб Україна була цілісною з точки зору території, тому що ми засуджуємо порушення міжнародного права через порушення цілісності", - заявив Бланар.

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Позиція нового уряду Словаччини щодо війни в Україні

26 жовтня новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.

Також політик заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені. Роберт Фіцо назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі.

А 6 листопада новий очільник уряду Словаччини уточнив, що не заборонятиме приватним компаніям надавати зброю Україні.

На початку листопада Бланар казав, що не вірить у перемогу України на полі бою.

Україна
ЄС
Словаччина
євроінтеграція
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