Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Байден, НАТО і Зеленський. Що робити, якщо Україна залишиться поза межами Альянсу
OPINION

Байден, НАТО і Зеленський. Що робити, якщо Україна залишиться поза межами Альянсу

Марина Данилюк-Ярмолаєва
5 червня, 2024 середа
14:23
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Президент США Джо Байден дав досить цікаве інтервʼю TIME, де заявив, що Україні не обовʼязково бути в НАТО задля перемоги. Це можна сприйняти за зраду, а можна зробити певні висновки на майбутнє

Зміст

Найперше варто відзначити, що манера Байдена висловлюватися плюс поважний вік зробили своє діло — тому чітко зрозуміти, які намітки миру для України пропонують США досить складно. 

Частина інтервʼю, де Байден розказує про те, буде Україна врешті членом НАТО чи ні —  нагадує вінегрет. 
 
Як виглядав конкретно цей уривок інтервʼю TIME? 

Журналіст: "Тож яким є кінцевий результат в Україні і як виглядає мир в цій країні?"

Байден: "Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але це не так, якщо ви помітили, я був тим, хто - і ви, хлопці, повідомляли про це в TIME - говорив, що я не готовий підтримати НАТОїзацію України". 

Варто нарешті прийняти, що для США і конкретно Байдена головне завдання - завершити війну в нинішній фазі. Для цього вони готові піти на певну поступку за життя Владіміра Путіна — а саме "поторгувати" членством в НАТО задля домовленостей з РФ. Наскільки це спрацює - неясно, бо поки Путін не виражав ніяких зацікавленостей припинити війну на умовах Заходу. 

Друге, це був досить чіткий сигнал для Володимира Зеленського, що за його каденції ніяких перспектив НАТО не буде. По-перше, Захід більше не хоче мати справу з нинішніми українськими очільниками. По-друге, НАТО — є головною темою, чому відносини Байдена та Зеленського не склались від початку. 

Тут варто нагадати першу зустріч двох президентів 2021 року, коли Володимир Зеленський розлютив Байдена вимогами, що йому треба терміново в НАТО. Згідно з нашумілими мемуарами письменника Франкліна Фоера тональність була така, що "навіть найпалкіші симпатики українського президента в адміністрації Байдена погодились, що він промахнувся". 

Всі ми памʼятаємо знамените фото з саміту НАТО у Вільнюсі, яке стало вірусним: де всі на сходах стоять парами й лише Зеленський сам у задумі. Тоді президент примудрився без погодження з українською делегацією написати критичний твіт про умови вступу України в НАТО. Де назвав західних партнерів слабкими підігрівачами Росії. 

Німеччині й США це не сподобалось і фінальний документ підтримки змінили на гірший варіант. 

Утім Зеленського це не змусило дещо охолонути та на підсумковій пресконференції він запамʼятався фамільярними й неетичними заявами в бік тодішнього міністра оборони Бена Воллеса. Тоді справжній друг України, який домовлявся по світу про озброєння для фронту ціною власного авторитету, зусиль і навіть сімейних відпусток натякнув, що йому би хотілось бачити "дрібку подяки він українців". Однак Зеленський з ексміністром оборони Рєзніковим розіграли на людях цілу сценку "яких ще подяк бракує Бену Воллесу?". "Нехай напише мені, як потрібно дякувати, і я подякую", — посміявся тоді зі сцени український президент. 

Для багатьох західних еліт — любимо ми їх чи ні це стало маркером, що не можна давати Зеленському такий козир як НАТО. Другого Орбана тепер Європа і, власне, західний бюджет уже не витримають. 

Як може виглядати гарантування, що Росія ніколи не нападе на Україну? Це безумовно, безперебійне постачання західних озброєнь. А ще запуск власного якісного військового-промислового комплексу. Україні час відмовитись від загравання кукурудзою з країнами Глобального Півдня. І нарешті шукати збройні колаби з союзниками, які представляють Глобальну Північ. Лише за останній місяць про спільні виробництва з Україною саме зброї — арти та дронів - говорили Франція, Японія та Тайвань. І всіх їх цікавить одне — прозора система податків і відсутність масок-шоу від СБУ. 

Коли Ентоні Блінкен пішов виступати до студентів КПІ — він дав чіткий меседж. Це інвестиції в оборонку настільки, аби Україна могла забезпечувати себе і ще й продавати найбільш гарні зразки на експорт. 

Все це може бути реальністю, але явно не за нинішнього парламенту та уряду, які є профнепридатними, морально застарілими й скоріше їх терплять з поваги до реалій наших часів. 

В НАТО приймають з руками-ногами тих, хто може принести зиск. Хто надійний партнер, який не кине, не обізве на панелях і хто не буде влаштовувати бикотеку. Фінляндію та Швецію хутко взяли до НАТО тому, що у них чудове військо, якісне ВПК і система тероборони — яка була суттєво реформована з 2014 року, якраз на основі досвіду першої фази російсько-української війни. 

Ми хороші воїни на полі бою, але НАТО це ще історія про життєздатну політику. Про довіру і західні цінності. Бо не можна однією рукою красти на фортифікаціях та благословляти темники, де ветеранам закривають рота, а іншою вказувати "візьміть нас до НАТО терміново". 

Навіть якщо станеться так, що мирний договір з Росією доведеться підписувати з пунктом, що формально ми лишаємось нейтральною державою — ніхто не завадить нам побудувати бодай по одному пороховому та патронному заводу. Врешті — як там трапилось, що країна з кращою школою артилерії зараз просить снаряди по усьому світу?

Ми не можемо вплинути на стиль політики Байдена і на його особисте ставлення до Володимира Зеленського. Але наше право думати просто зараз, чому власна оборонка важливіша за дороги й дитсадочки в окупації. І що дорога до НАТО не завжди вистелена квітами. Однак у наших силах винести уроки з нинішньої війни й стати із країною, яка просить зброю — стати хабом військових технологій. 

Росія може на певний час потішитися, що відкусила у нас шмат землі та навіть розказати, що так захистили себе, що Україна поки не і НАТО. Але якщо ситі росіяни з неляканого Бєлгорода трястимуться від страху у підвалі, бо у нас буде кілька сотень своїх якісних ракет — повернення територій і наші нові статуси - то є справа часу.

Теги:
Новини
Володимир Зеленський
Джо Байден
НАТО
вступ до НАТО
Читайте також:
Володимир Зеленський
4 червня, 2024 вiвторок
"Зеленський став власником одного з найбільших казино Європи": роспропаганда вигадала новий фейк
4 червня, 2024 вiвторок
Наталка Діденко розповіла, де в Україні 5 червня пройдуть дощі з грозами
Портников
Автор Віталій Портников
3 червня, 2024 понедiлок
Пекін зриває не Саміт миру, а перспективу того, що цей мир буде досягнуто в російсько-українській війні в найближчі роки. Колонка Віталія Портникова
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.11
    Купівля 40.11
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
5 червня
16:18
хакер
Хакери РФ атакували сайт іспанської компанії, яка ремонтує Leopard для України, - Reuters
16:12
Олександр Сирський
На Куп'янському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ із двох напрямків, - Сирський
16:07
iPhone
Apple i OpenAI уклали угоду щодо інтеграції ChatGPT в айфони, - Bloomberg
15:58
СНІД
У двох містах України з’явиться інноваційний препарат доконтактної профілактики ВІЛ
15:55
Ексклюзив
Панцир-С
Два "панцирі", пункти управління, артустановки: Плетенчук про свіжі втрати ворога на південному напрямку
15:38
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:31
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу міг вплинути на рішення організаторів Євробачення дозволити участь Ізраїлю, - ЗМІ
15:25
Оновлено
ЗСУ
Росіяни збільшили активність на Покровському і Куп'янському напрямках, - Генштаб
15:14
Світло
"Потрібно підготуватися до життя в холоді й темряві": атаки РФ вивели з ладу понад половину потужностей української енергетики, - FT
15:09
Наталія Гуменюк
Наталя Гуменюк отримала нову посаду в ОК "Південь"
14:55
НАБУ, САП
Оголошено підозру столичному адвокату, викритому на пропозиції хабаря прокурору САП і детективу НАБУ
14:39
Український військовий
Прикордонники взяли у полон окупанта, який 21 день чекав на евакуації
14:36
Росіяни поширюють на ТОТ України "посібники військкома", щоб населення ТОТ не змогло уникнути служби в армії РФ, - Спротив
14:35
Київські митники завадили незаконному вивезенню 75 стародавніх пам’яток
14:20
Оновлено
Верховна Рада
Парламент зняв з розгляду законопроєкти про Військову поліцію
13:54
Гауляйтер Євген Балицький
Київська компанія, авто, літаки і підприємства у Мелітополі: Україна націоналізувала майно гауляйтера Запорізької області Балоцького вартістю понад $120 млн
13:47
Посадовцю КМДА повідомили про підозру у вимаганні хабарів від київських перевізників
13:32
У Харкові остаточно розібрали постамент пам’ятника Пушкіну
13:27
Новини компаній
"Мамазліт під Вітряками": у Києві відбувся один з найбільших сімейних фестивалів
13:21
Міністерство фінансів України
Мінфін запустив сайт матриці реформ: що вона передбачає
13:05
На Одещині масове отруєння після відвідин кафе: 8 дітей звернулися до лікарні
13:04
Каньє Вест
Ексасистентка Каньє Веста звинуватила його в домаганнях, репер назвав її поведінку розпусною
12:54
Ексклюзив
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
Новинський вкинув шалені гроші для поширення за кордоном тези про переслідування в Україні християн, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
12:48
На Харківщині затримали чоловіка, який допомагав ворогу послабити оборону українських захисників
12:47
Донеччина
РФ зранку атакувала Північне та Селидове: загинула людина, 5 поранених
12:34
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
У Мінреінтеграції обіцяють відтермінувати взяття на облік для 17-річних українців, які перебувають за кордоном
12:33
У Кракові на курган Костюшка повернули прапор України, який напередодні зняв проросійський депутат
12:21
Володимир Путін
Російський диктатор Путін носить бронежилет 5 років, - Юсов
12:16
Володимир Зеленський
Половина опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав своїх передвиборчих обіцянок, - КМІС
11:39
електроенергія
Дефіцит протягом дня і ліміти споживання для всіх областей: ситуація в енергосистемі на 5 червня
11:34
москва, кремль
Гуляв по Москві у світшоті з гербом та прапором України: суд у РФ оштрафував іранця
11:32
На фото Сергій Жадан
Сергій Жадан у вересні випустить нову збірку оповідань
11:32
Підрив Каховської ГЕС
Перша річниця катастрофи: підрив Каховської ГЕС, наслідки цього та що зараз із територією водосховища
11:27
У Сінгапурі оголосили, хто представлятиме країну на Саміті миру
11:26
Ексклюзив
Ситуація починає змінюватися: Згурець пояснив про, що свідчить запуск американцями міжконтинентальної балістичної ракети
11:22
Байден прибув до Франції
Байден прибув із візитом до Франції
11:21
Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі, шквали та град 6 червня
11:17
Гострі картузи
Netflix підтвердив, що зніме повнометражний фільм за серіалом "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі
11:06
Огляд
світ, міжнародний огляд
У США не знають, як закінчиться війна, а Україна об’єднала політиків перед виборами до Європарламенту. Акценти світових ЗМІ 5 червня
11:05
Огляд
Карта. Крим _0506
Карта бойових дій за період 29 травня – 5 червня: російський наступ загальмував, а ЗСУ готують блокаду Криму
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV