У МЗС Чехії пояснили заяву президента Павела про те, що Україні слід змиритися з окупацією частини територій

Про це "Радіо Свобода" сказав заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан.

"Президент Павел – великий прихильник України, і він також дуже активний у просуванні української Формули миру. Як колишній генерал і солдат, я гадаю, він дуже відвертий у своїй військовій оцінці ситуації", - заявив дипломат.

Маріан запевнив, що Чехія повністю підтримує Формулу миру президента України Володимира Зеленського.

При цьому дипломат зазначив, що будь-яка угода з РФ щодо припинення вогню може бути тимчасовою, як це було з Мінськими угодами.

"Щодо майбутнього мирного врегулювання чи будь-якого рішення, по-перше, я вважаю, що ми маємо дати Україні вирішувати, які умови є прийнятні. По-друге, ми повністю підтримуємо формулу миру президента Зеленського. Це є правильний шлях. По-третє, якщо буде будь-яка угода про припинення вогню, я боюся, це буде лише тимчасово. Ми вже бачили це у 2014- 2015 роках із Мінськими угодами. Тож, президент Павел може мати рацію, що можуть бути певні тимчасово окуповані території, але це не змінює нашого підходу", – сказав Маріан.