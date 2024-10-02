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У МЗС Чехії пояснили заяву президента Павела про те, що Україні слід змиритися з окупацією частини територій

Юлія Юліна
2 жовтня, 2024 середа
19:54
Світ про Україну Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел, говорячи про те, що Україні слід змиритися з окупацією частини територій, оцінив поточну ситуацію на фронті як колишній генерал

Зміст

Про це "Радіо Свобода" сказав заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан.

"Президент Павел – великий прихильник України, і він також дуже активний у просуванні української Формули миру. Як колишній генерал і солдат, я гадаю, він дуже відвертий у своїй військовій оцінці ситуації", - заявив дипломат.

Маріан запевнив, що Чехія повністю підтримує Формулу миру президента України Володимира Зеленського.

При цьому дипломат зазначив, що будь-яка угода з РФ щодо припинення вогню може бути тимчасовою, як це було з Мінськими угодами.

"Щодо майбутнього мирного врегулювання чи будь-якого рішення, по-перше, я вважаю, що ми маємо дати Україні вирішувати, які умови є прийнятні. По-друге, ми повністю підтримуємо формулу миру президента Зеленського. Це є правильний шлях. По-третє, якщо буде будь-яка угода про припинення вогню, я боюся, це буде лише тимчасово. Ми вже бачили це у 2014- 2015 роках із Мінськими угодами. Тож, президент Павел може мати рацію, що можуть бути певні тимчасово окуповані території, але це не змінює нашого підходу", – сказав Маріан.

  • Минулого тижня президент Чехії Петр Павел закликав Україну змиритися з тимчасовою окупацією частини території.
  • Своєю чергою МЗС України заявило, що виведення російських окупаційних військ із території України в її міжнародно визнаних кордонах є одним із пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.
Теги:
Новини
Україна
Чехія
Війна з Росією
окуповані території
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