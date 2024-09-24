МЗС України відреагувало на заклик президента Чехії Павела змиритися з окупацією частини територій

Про це заявила пресслужба МЗС України, коментуючи заклик президента Чехії Петера Павела змиритися з тимчасовою окупацією частини території.

У відомстві підкреслили, що Формула миру гарантуватиме всеосяжний, справедливий і довготривалий мир не лише для України, але для всього європейського континенту та світу.

"Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень, коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну", - йдеться у повідомленні пресслужби.

У МЗС закликали партнерів до обʼєднання зусиль задля реалізації формули миру. Лише спільний тиск на Росію змусити її звільнити території України та поважати міжнародне право, - додали у пресслужбі.