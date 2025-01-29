Шольц назвав "огидною" підтримку Маска правих партій у Європі

Про це пише Reuters.

"Він втручається на користь правих політиків по всій Європі. І це дійсно огидно, і це не добре для демократичного розвитку в усьому Європейському Союзі", - заявив Шольц журналістам після передвиборчого заходу в Берліні.

Видання нагадало, що Маск неодноразово "атакував" Шольца і його уряд, закликаючи його піти у відставку і заявляючи, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) є єдиним рятівником країни.

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Крім цього, напередодні мільярдер з'явився по відеозв'язку на передвиборному заході AfD, де заявив, що німці не повинні бути винними у гріхах своїх батьків, і повинні пишатися своєю культурою.

"Я абсолютно критично ставлюся до того, що сказав Ілон Маск про історію Німеччини", - заявив Шольц, додавши, що його країна і надалі нестиме відповідальність за те, що зробили німці в минулому.